وفد إيراني إلى بغداد لحل مشاكل الطلاب العراقيين في إيران

وفي حديث مع مراسل وكالة مهر للأنباء، أشار وحيد حدادي اصل، إلى وجود بعض المشاكل للطلاب العراقيين في إيران، قائلا: "سيتم إرسال وفد إلى العراق في يونيو لحل مشاكل الطلاب العراقيين في إيران".

وأوضح رئيس مركز التعاون العلمي الدولي التابع لوزارة العلوم الايرانية: "عندما زار وزير العلوم العراقي إيران، عقدنا معه لقاء مثمرا، وقررنا فيه تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين".

وتابع: "استدعى وزير العلوم اللجنة المشتركة، يوم أمس وأصبح من المقرر أن نرسل وفدا جامعيا إلى العراق في اطار التعاون المشترك والتشاور حول المشاكل الموجودة".

وصرح رئيس مركز التعاون العلمي الدولي التابع لوزارة العلوم الايرانية: "نحن الان نقوم بحل مشاكل الطلاب العراقيين في الجامعات الحكومية والخاصة، مؤكدا: "سنرسل وفدنا إلى العراق في يونيو لحل جميع المشاكل".

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