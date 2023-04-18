الاتحاد الوطني الكردستاني يدعو بغداد للتوسط بينه وبين انقرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق موقع "إنتلجنس أونلاين"، لا تزال التوترات عالية بين الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة عائلة الطالباني وأنقرة، التي اتهمت الاتحاد الذي يتخذ من السليمانية مقراً له بأن له صلات وثيقة للغاية مع حزب العمال الكردستاني.

وبحسب الموقع، يأمل الاتحاد الوطني الكردستاني تهدئة العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين عائلة طالباني وأنقرة.

ونتيجةً لذلك، اجتمع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد في 11 نيسان/أبريل مع نائب مدير وكالة الاستخبارات التركية موتلو توكا، وكذلك مع نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان قباد طالباني.

وفي 7 نيسان/أبريل، كانت إدارة مطار السليمانية قد ذكرت في بيانٍ أنّ انفجاراً وقعَ قرب السور الخارجيّ للمطار من دون وقوع إصابات.

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