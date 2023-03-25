العراق توقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان إلى تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مسؤول نفط عراقي يفيد بأن بغداد أوقف صادرات تبلغ 450 ألف برميل يومياً من النفط الخام من إقليم كردستان إلى تركيا.

قال مسؤول نفط عراقي لوكالة "رويترز" إنّ "العراق أوقف صادرات تبلغ 450 ألف برميل يومياً من النفط الخام من إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي وحقول كركوك شمال البلاد اليوم السبت بعد أن كسب قضية تحكيم مطولة ضد تركيا".

وفي قضية تعود إلى عام 2014، قالت بغداد إن أنقرة انتهكت اتفاقاً مشتركاً عبر السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي. وتعتبر بغداد صادرات حكومة إقليم كردستان غير قانونية.

وقال مسؤول نفط عراقي كبير: "لقد قامت محكمة التحكيم التجاري الدولية بإبلاغ العراق رسمياً بقرارها النهائي يوم الخميس وكان القرار لصالح العراق". وأفاد مصدر بأنّ تركيا أبلغت العراق أنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم.

وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط إنّه "لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكردي من دون موافقة الحكومة العراقية"، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

وأظهرت وثيقة منفصلة اطلعت عليها "رويترز" أيضاً أنّ "تركيا أوقفت بعد ذلك ضخ الخام العراقي عبر خط الأنابيب المؤدي إلى جيهان". وقال أحد المسؤولين لـ"رويترز" إنّ "العراق أوقف اليوم السبت ضخ النفط من جانبه من خط الأنابيب الذي يمتد من حقول كركوك النفطية شمال البلاد".

وكان العراق يضخ 370 ألف برميل يومياً من نفط حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يومياً من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل وقفه، وفقاً لمصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب.

وقال مسؤول آخر في وزارة النفط إنّه "سيقوم وفد من وزارة النفط بالذهاب إلى تركيا قريباً للقاء مسؤولي الطاقة الأتراك للاتفاق على آليات جديدة لتصدير النفط الخام العراقي بصورة تتفق مع قرار التحكيم".

/انتهى/