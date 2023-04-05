العراق يقرر إعادة فتح سفارته في ليبيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قرر العراق إعادة فتح سفارته في ليبيا بعد مرور 9 سنوات على إغلاقها، واستئناف العمل الدبلوماسي، تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء ذلك في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقال الصحاف إنّ "العراق قرّر إعادة فتح سفارته في ليبيا واستئناف العمل الدبلوماسي، تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصاً على تقديم الخدمات لأبناء الجالية العراقية الكريمة".

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو 3 أسابيع من إعلان العراق أنّه أبلغ الجانب الليبي برغبته في إعادة فتح سفارته في طرابلس.

وفي 16 آذار/مارس الماضي، قال الصحاف للوكالة الرسمية إنّ ذلك جاء خلال اجتماعات عقدها وفد عراقي رسمي مع الجانب الليبي.

وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014.

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