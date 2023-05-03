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٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١:٥٧ م

الرئيس السوري يستقبل نظيره الإيراني في قصر الشعب

الرئيس السوري يستقبل نظيره الإيراني في قصر الشعب

استقبل الرئيس السوري بشار الاسد نظيره الإيراني السيد ابراهيم رئيسي في قصر الشعب في دمشق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس السوري نظيره الإيراني في قصر الشعب في دمشق.

ووصل حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي إلى سوريا اليوم الأربعاء بدعوة رسمية في رحلة تستغرق يومين، رحب به رسميًا بشار الأسد في قصر الشعب بدمشق.

وخلال مراسم الترحيب الرسمي، تم عزف النشيد الوطني للبلدين وبعد أن شاهد الرئيسان الوحدة الاحتفالية، قدم آية الله رئيسي وبشار الأسد كبار المسؤولين المرافقين لبعضهم البعض.

وبعد مراسم الترحيب الرسمية، سيعقد الاجتماع المشترك للوفود رفيعة المستوى من البلدين برئاسة الرئيسين.

/انتهى/

رمز الخبر 1932885

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