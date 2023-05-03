أمير عبد اللهيان: زيارة رئيسي لدمشق تعتبر نجاح لدبلوماسية الحكومة في استكمال مسيرة التكامل الإقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبدالهيان في تغريدة عبر موقع تويتر تجاه زيارة الرئيس الايراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي لدمشق، مقطع فيديو للحديث بين الرئيس السوري بشار الأسد والشهيد قاسم سليماني، وقال"سأغادر قريبًا إلى سوريا مع الدكتور رئيسي ". وتدل أهمية هذه الرحلة اضافة على الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية على انتصار الإرادة السياسية للمقاومة ونجاح دبلوماسية الحكومة في استكمال عملية التكامل الإقليمي.

واخلد أمير عبداللهيان ذكرى الشهيد الفريق سليماني وجميع الشهداء الذين قدموا ارواحم لأمن لإيران والمنطقة.

وخلال زيارته إلى سوريا التي تستغرق يومين، من المتفرض انه سيناقش الرئيس رئيسي والوفد المرافق له سبل تعزيز وتقوية العلاقات السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي مع كبار المسؤولين في البلاد، كما سيحضر الرئيس خلال هذه الرحلة اجتماعا مشتركا بين إيران وسوريا، زيارة الأماكن المقدسة في سوريا، والاجتماع مع الإيرانيين المقيمين هي إحدى الخطط الأخرى لهذه الرحلة التي تستغرق يومين.

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