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٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٣:٢٥ م

الرئاسة الروسية: النظام الأوكراني حاول استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين

الرئاسة الروسية: النظام الأوكراني حاول استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين

حاول النظام الأوكراني استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك وفقا لما نشرته إدارة الرئاسة الروسية، حيث نشرت أن كييف حاولت اليوم الأربعاء إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وتابع المنشور: "وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين".

ونتيجة للعمل الإرهابي لم يصب الرئيس بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد. كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين.

المصدر: نوفوستي

رمز الخبر 1932890

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