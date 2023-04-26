الخارجية الروسية تعلن عن تطرد 10 دبلوماسيين نرويجيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الخارجية الروسية في بيان لها، إنه تم اليوم الأربعاء، "استدعاء سفير مملكة النرويج روبتر كفيله إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث قدم له احتجاج شديد على قرار أوسلو طرد 15 دبلوماسيا من السفارة الروسية في النرويج وموظفي مكتب الملحق العسكري" في وقت سابق هذا الشهر.

وأشار البيان إلى أن "هذه الخطوة العدائية أدت إلى تفاقم الوضع في العلاقات الثنائية، التي وصلت بالفعل في مستوى متدن للغاية".

وتم تسليم السفير مذكر تعلن 10 موظفين في السفارة النرويجية في موسكو ومكتب الملحق العسكري "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأضاف البيان، أنه تم أيضا إبلاغ السفير النرويجي بأن هذا الإجراء ستتبعه إجراءات أخرى ردا على تصرفات أوسلو غير الودية، بما في ذلك فرض قيود على توظيف المواطنين الروس من قبل البعثات الدبلوماسية النرويجية.

المصدر: RT

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