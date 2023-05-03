انفجارات واشتباكات عنيفة في الخرطوم.. الأمم المتحدة تطالب بضمانات لإيصال المساعدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تأتي هذه الاشتباكات رغم الهدنة السادسة المعلنة بين الحيش السوداني وقوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة تنتهي منتصف ليلة الأربعاء، بينما تبدأ هدنة جديدة لمدة 7 أيام تبدأ الخميس.

وقالت المصادر إن اشتباكات عنيفة تدور في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم، مؤكدا أن دخانا كثيفا يتصاعد حول محطة جاكسون للمواصلات وسط المدينة.

بدورها، قالت قوات الدعم السريع إنها تصدت لهجوم من قوات شرطة الاحتياطي المركزي على مواقع تمركزنا وسط الخرطوم.

وأفاد شهود عيان الأناضول بحدوث انفجارات قوية في شمال مدينة بحري شمالي الخرطوم، مع سماع أصوات مضادات الطائرات.

رغم المعارك، نظمت "تنسيقية لجان المقاومة" في مدينة أم درمان، بالعاصمة السودانية الخرطوم، وقفة للاحتجاج على القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وعبّر المحتجون عن رفضهم للمعارك والتصعيد الذي تشهده البلاد، ورفعوا شعارات تدعو لإيقاف الحرب. وتعهدت التنسيقية بالاستمرار في الرفض السلمي لهذه الحرب.

وصباح اليوم، قال مصدر مطلع في الخرطوم إن سلاح الجو السوداني واصل طلعاته الجوية واستهدف مواقع للدعم السريع في محاور القصر الجمهوري، والخرطوم، وأم درمان، وشرق النيل، في المقابل أطلقت مضادات الطيران طلقات متقطعة من محيط القصر الرئاسي في محاولة لإبعاد هذه الطائرات.

وأضاف المصدر أن الهدوء ساد ليلة أمس الثلاثاء في أغلب أجزاء العاصمة الخرطوم بعد معارك عنيفة طوال اليوم بين وحدات الجيش وقوات الدعم السريع رغم الهدنة.

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