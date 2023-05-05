اشتباكات عنيفة في الخرطوم.. السلطات السودانية تؤكد قدرتها على حسم المعركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر مطلع إن انفجارات عنيفة هزت وسط مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في سماء حي الوابورات بالخرطوم بحري، كما سمع أصوات أسلحة ثقيلة في مواقع مختلفة وسط المدينتين.

وكانت معارك ضارية قد اندلعت أمس الخميس في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم في اشتباكات وصفت بالأعنف منذ بَدء الأزمة التي تنهي اليوم أسبوعها الثالث.

وقال الجيش السوداني في بيان أمس إن "المتمردين (الدعم السريع) خرقوا الهدنة بالهجوم على منطقة الخرطوم بحري العسكرية، وحاولوا الهجوم على منطقة العاصمة العسكرية" بالخرطوم.

وذكر الجيش السوداني أن مدينة الأبيض غربي البلاد "تعرضت لهجوم غادر من المتمردين وتم سحق العدو وتكبيده خسائر جار حصرها"، وفق تعبيره البيان.

في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية، وذلك استجابة لوساطة أميركية سعودية.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إن موافقتها على تمديد الهدنة جاءت من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من الوصول إلى مناطق آمنة.

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