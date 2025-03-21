الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن مصدر عسكري في الجيش السوداني أوضح أن الجيش سيطر في البداية على البوابة الشرقية للقصر الرئاسي، وقتل عشرات من عناصر الدعم السريع داخل القصر، بينما تمكن آخرون من الفرار إلى السوق العربي وشارع الغابة وسط الخرطوم.

وقال بيان للجيش السوداني إنه "سحق مليشيا آل دقلو الإرهابية في وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري والوزارات".

وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، أن قوات الجيش دمرت أفراد ومعدات العدو واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته، مؤكدا "المضي قدما في كل محاور القتال حتى يكتمل النصر بتطهير كل شبر من البلاد".

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