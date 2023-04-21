تزامناً مع عيد الفطر.. بدء سريان الهدنة في السودان لـ 72 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال البرهان في كلمة، بثها التلفزيون السوداني: "واثقون بأننا سنتجاوز هذه المحنة بما يحافظ على أمن ووحدة البلاد والانتقال الآمن للحكم المدني".

وأضاف البرهان أنّ "الخراب والدمار وأصوات الرصاص لم تترك مكاناً للفرح الذي يستحقه السودانيون".

وأتى ذلك بعدما وافقت قيادة "الدعم السريع" في السودان، صباح اليوم، على إعلان هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ من الساعة السادسة صباحاً بتوقيت السودان.

وجاءت هذه الهدنة تزامناً مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وتهدف إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.

وكانت مبادرة القوى الوطنية السودانية، أعلنت أمس الخميس، عن حصولها على موافقةٍ مبدئية من أطراف الصراع الدائر في السودان لوقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر.

وأضافت المبادرة الوطنية أنّها ستقدم "مبادرةً شاملةً تهدف إلى وقف شاملٍ لإطلاق النار، وإلى اتخاذ الحوار سبيلاً لمعالجة كافة القضايا وحل الخلافات".

ويشهد السودان اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية.

ويحاول كل من الطرفين أن يسيطر على مقار حيوية أبرزها القصر الجمهوري في الخرطوم، ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات "الدعم السريع"، وعدد من المطارات العسكرية والمدنية أبرزها مطار مروي.

وأدّت هذه الاشتباكات إلى مقتل 330 شخصاً، وإصابة نحو 3200 لحد الآن.

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