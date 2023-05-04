قاآني: ماتوقعه قائد الثورة الإسلامية بشأن زوال الكيان الصهيوني سيتحقق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد اسماعيل قاآني، قال في كلمة له القاها أمام الجمعية العامة لممثلي طلبة العلوم الدينية بمدينة قم ، ان توقع سماحة قائد الثورة الاسلامية بزوال الكيان الصهيوني خلال 25 عاما سيتحقق ، مشيرا الى ان هذا الكيان بلغت به الذلة الى أن يحيط نفسه بالاسلاك والرادارات كي لايصله أحد.

وتابع العميد قاآني: ان الجمهورية الاسلامية تدافع عن المظلومين وقد ساندت قضايا كثيرة، واسرائيل اليوم دخلت دائرة الذلة والمهانة.

وأكد المسؤول الإيراني ان الثورة الاسلامية أحيت مصطلحين قد اندثرا وهما المقاومة والتعبئة، معتبرا ان المقاومة من الامور البنيوية لدى المسلمين وبها يستطيعون تحقيق اهدافهم.

وأشار قائد قوة القدس، الى تسليح المجاهدين في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد العمليات الاستشهادية في هذه المنطقة ضد المحتلين الصهاينة مؤكدا ان الشبان الفلسطينيين قد اذلوا كيان الاحتلال الى درجة لم يسبق لها مثيل.

و تطرق قائد قوات القدس، في جانب آخر من حديثه الى دور ايران في مواجهة تنظيم داعش الارهابي قائلاً: ان الجمهورية الاسلامية عندما حاربت العدو خارج حدودها انطلقت من المنطق الصحيح ولم تسمح للعدو بدخول اراضيها، مضيفا انه لولا مبادئ النظام الاسلامي وتجارب الحرب ورجالها الاشداء كالفريق الشهيد قاسم سليماني لما تمكن أي جيش من مواجهة ارهابيي داعش.

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