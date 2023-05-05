وزير الطاقة الإيراني يعلن عن استعداد طهران لتبادل خبراتها في مجال المياه والطاقة مع دول الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي أكبر محرابيان، اليوم (الجمعة) مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل.

وقال محرابيان إن إيران والعراق لديهما مواضيع مشتركة تتعلق بالمياه والكهرباء، وكلا الجانبين لديهما الكثير من التبادلات في هذا المجال.

واشار وزير الطاقة الى أن المتخصصين في صناعة الكهرباء الإيرانية والشركات الإيرانية قاموا ببناء محطات توليد الكهرباء في العراق، مضيفا انه سيبحث مع المسؤولين العراقيين تبادل الخبرات فيما يتعلق بعملية صيانة وإصلاح محطات الطاقة، وتطوير الشبكة.

وبحسب هذا التقرير ، ينطلق مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه غدا (السبت) بهدف إيجاد حلول مشتركة لمعالجة نقص المياه في سياق تغير المناخ.

وأعلن وزير الطاقة الإيراني ان إيران مستعدة لتبادل خبراتها في مختلف مجالات المياه والطاقة ومشاركتها مع دول الجوار وخاصة العراق في إطار تعاون شامل.

/انتهى/