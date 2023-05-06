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٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٣:٠٣ م

تعاون إيراني عراقي في مجال ملفّ الكهرباء والحصص المائية

تعاون إيراني عراقي في مجال ملفّ الكهرباء والحصص المائية

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال استقباله وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، إمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان الأخير "استقبل وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان والوفد المرافق له، إذ شهد اللقاء التباحث في مجالات التعاون المشترك، وسبل تعزيز التبادل والتنسيق إزاء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً".

ووفقا للبيان، بحث الجانبان "جوانب ملفّ الكهرباء، وإمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا الى ان "الجانبين ناقشا موضوع الشحة في موارد المياه وتأثيرات مواسم الجفاف، والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة".

وأكّد السوداني خلال اللقاء، "اهمية استمرار الحوار والتنسيق واستثمار أجواء التهدئة السياسية في المنطقة، في تحقيق منفعة وتطلعات جميع الشعوب الشقيقة والصديقة".

/انتهى/

رمز الخبر 1932960

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