شهيـــدان وعدد من الإصابات برصاص الإحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر طبية، باستشهاد شابين وإصابة عدد آخر برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، موضحةً منع جيش الاحتلال الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى الإصابات في مخيم نور.

ومن جانبها، ذكرت مصادر محلية، اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في مخيم نور شمس بطولكرم بعد اكتشاف مقاومين لقوة خاصة "إسرائيلية" تسللت إلى داخل المخيم.

وأوضحت المصادر أنه في أعقاب الاشتباكات دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى داخل مخيم نور شمس لإنقاذ القوة الخاصة "الإسرائيلية" التي تتعرض لإطلاق نار من المقاومين.

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