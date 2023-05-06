استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن في الداخل المحتل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر محلية، أن الشاب ديار عمري (20 عاماً) من قرية صندلة في الداخل المحتل استشهد بعد إطلاق مستوطن النار عليه بشكل مباشر.

وأفادت، أن المستوطن تذرع بأن قيادة الشاب "متهورة" فأطلق النار عليه، وتم نقله للمشفى في حالة حرجة حتى تم إعلان استشهاده في وقت لاحق.

يُذكر أن الجريمة ارتكبت قرب مدخل مستوطنة "موشاف غان نر".

فيما ادعت قوات الاحتلال أنها جريمة جنائية، جاءت بعد عراك بين الفلسطيني والمستوطن.

وكان قد استشهد مقاومان في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم السبت 6-5-2023، في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة المحتلة.

واعلنت وزارة الصحة وصول شهيدين برصاص الاحتلال إلى مستشفى د. ثابت ثابت الحكومي، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، نتيجة عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" مدينة طولكرم

وقالت الصحة ان شهيدي طولكرم هما الشابين: سامر صلاح الشافعي 22 عاما (أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن)، وحمزة جميل خريوش 22 عاما (أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية، اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في مخيم نور شمس بطولكرم بعد اكتشاف مقاومين لقوة خاصة "إسرائيلية" تسللت إلى داخل المخيم.

وأوضحت المصادر أنه في أعقاب الاشتباكات دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى داخل مخيم نور شمس لإنقاذ القوة الخاصة "الإسرائيلية" التي تتعرض لإطلاق نار من المقاومين.

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