بالذكرى الـ20 لتأسيسها.. عصائب اهل الحق تطالب بتنفيذ قرار اخراج القوات الأجنبية من العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الكتلة في بيان بمناسبة حلول الذكرى العشرين لتاسيس حركة عصائب اهل الحق ":نؤكد على حكومتنا الموقرة بضرورة الاسراع بتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي القاضي باخراج القوات العسكرية القتالية وعدم الابقاء على اية قاعدة عسكرية لهم في العراق وهو الهدف الذي قدم من اجله الشهداء ارواحهم العزيزة الطاهرة".

وأضافت :"نحن بهذه المناسبة العزيزة نجدد العهد مع اخوتنا من اهل الحق بان نكون على مستوى المسؤولية من خلال دورنا النيابي في خدمة ابناء شعبنا والسعي لتحقيق افضل الخدمات ورفع المستوى المعاشي لهم".

وأكدت "السعي الكامل للحفاظ على النسيج الوطني العراقي والوقوف مع اخوتنا في الحشد الشعبي لتحصيل كامل حقوقهم وتمكينهم من ممارسة دورهم كصمام امان لعراقنا الحبيب مع اخوتهم في باقي صنوف وتشكيلات قواتنا الامنية البطلة ".

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