تشاووش أوغلو: تركيا لن تنضم إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف الوزير في حديث لقناة Lider Haber اليوم: "لن ننضم إلى العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا. نحن ننطلق من مصلحتنا وازدهارنا. وفي الوقت نفسه، نتابع عن كثب تنفيذ أحكام اتفاقية مونترو".

ووجه الوزير التركي انتقاده للمرشح الموحد للمعارضة التركية إلى الانتخابات الرئاسية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، الذي قال في لقاء مع "بي بي سي" إنه إذا وصل إلى السلطة فسيعطي الأولوية لتطوير العلاقات مع الغرب وليس مع الكرملين.

وأضاف وزير الخارجية التركي: "حسنا، تتذكر أنه صرح في أحد التجمعات بأمر مختلف تماما، وقال إنه لا شيء سيهدد العلاقات بين تركيا وروسيا. إنه غير متسق [في تصريحاته]".

المصدر: تاس

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