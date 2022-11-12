أردوغان يعين سفيرا لتركيا لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت الجريدة الرسمية:" المرسوم الرئاسي بتعيين شاكر أوزكان تورونلار سفيرا لتركيا لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي". وينص المرسوم الرئاسي على أن "شاكر أوزكان تورونلار، عضو المجلس الاستشاري للسياسة الخارجية، قد تم تعيينه سفيرا لتركيا لدى دولة إسرائيل بموجب المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 3". وتورونلار كان سفيرا في فلسطين في وقت سابق.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا قررت تعيين سفير لها لدى "إسرائيل" واستعادة العلاقات الدبلوماسية. هذا و قام وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس بزيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة قبل اسابيع.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد قال في وقت سابق إنه "سيقيم الوضع العام مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس"، وذلك خلال الزيارة المرتقبة للأخير، إلى أنقرة. وأضاف الوزير التركي أن "زيارة غانتس إلى تركيا ستكون الأولى من نوعها بهذا المستوى، منذ سنوات".

ويبدو أن تركيا تحذو حذو بعض الدول الخليجية المطبعة علاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي خلال السنوات الاخيرة، الامر الذي شكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني المظلوم./انتهى/