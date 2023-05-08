الاطار التنسيقي: نتائج تحقيقات اغتيال قادة النصر ستكشف قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، قال في حديث لوكالة /المعلومة/ العراقية ، إن "جريمة اغتيال القادة النصر في مطار بغداد الدولي هي قضية راي عام دولي تورطت بها 3 جهات بشكل مباشر هي الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل واعوانهم من المتامرين بالداخل ".

وأضاف، أن "كل القوى الوطنية العراقية لايمكن ان تقبل بتسويف القضية تحت اي عذر والدماء الطاهرة يجب القصاص لها وفق النافذة القانونية بمحاكمة عادلة لمن تورط بهذه الجريمة البشعة".

واشار الى ان "كل الاجراءات القضائية متابعة في بغداد وستكون هناك نتائج ستكشف قريبا"، لافتا الى ان "العدالة ستطال من وقف وراء اغتيال القادة الشهداء ولو بعد حين".

وتابع، ان "انصاف دماء قادة النصر هي قضية كل احرار العالم"، مبينا ان "محاولات امريكيا واعوانها في نشر الاكاذيب لن تجد لها اي تاثير لان الجميع يعرف حجم تضحيات قادة النصر وجهودهم في انقاذ المدن العراقية من السقوط في قبضة داعش الارهابي".

وتمثل جريمة اغتيال قادة النصر قرب مطار بغداد عنوان للاستكبار الامريكي وجرائمهما بحق احرار العالم.

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