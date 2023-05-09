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٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٢:٤٣ م

سفير إيران لدى موسكو: آفاق المحادثات الرباعية حول سوريا واعدة

سفير إيران لدى موسكو: آفاق المحادثات الرباعية حول سوريا واعدة

قال السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي ان آفاق المحادثات الرباعية بين وزراء خارجية ايران وسوريا وروسيا وتركيا، والتي تجري يوم غد الاربعاء هي واعدة وواضحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال جلالي في تصريح صحفي مساء الثلاثاء " انطلاقا من السياسات المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع الدول الجارة وازالة التوتر وحل القضايا عبر آليات اقليمية، فان طهران دعمت على الدوام هذه الآلية لحل المشاكل العالقة بين تركيا وسوريا.

واشار جلالي الى الجهود التي تبذلها طهران وموسكو للوساطة وحل الخلافات في اطار الآليات الاقليمية مثل مسار استانا قائلا " بعد عقد اجتماعات مختلفة على مستوى الخبراء ووزراء دفاع الدول الاربع ، سيعقد اجتماع وزراء خارجية البلدان الاربعة يوم الاربعاء.

واضاف: ان آفاق هذا الاجتماع واعدة وتبشر بحل القضايا وايجاد آليات اقليمية ومحلية جديدة وان دول المنطقة والدول الجارة ستستفيد من الامكانيات المتوفرة بين بعضها البعض لحل القضايا الاقليمية وكذلك من اجل تنمية العلاقات البينية.

/انتهى/

رمز الخبر 1933058

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