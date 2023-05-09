السفارة الروسية تعلق على مقتل مواطن روسي في غارة صهيونية على غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا السفير أطراف النزاع، إلى ضبط النفس والتخلي عن استخدام القوة.

وقال السفير: "هذا لا يمكن إلا أن يثير إلا الأسف. ونعرب عن تعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا. ومن جانبنا، ندعو إلى وضع حد لجميع أعمال العنف أحادية الجانب، بما في ذلك خلق وقائع لا رجوع فيها على الأرض، والاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب أي طرف، مما يؤدي إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين الأبرياء. لا يمكن أن يكون أي مبرر لمثل هذه الأعمال، بغض النظر عن الأهداف التي تحركها".

وفي وقت سابق، أكدت البعثة الدبلوماسية الروسية في فلسطين مقتل مواطن روسي وزوجته وابنه جراء غارات جوية إسرائيلية ليلية على قطاع غزة.

واسم هذا المواطن الروسي جمال خصوان، وعمل كرئيس لمنشأة طبية في قطاع غزة تخصصت في العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي.

المصدر: نوفوستي

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