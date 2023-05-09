الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تهدد الکیان الصهیوني بدفع الثمن

فادت وكالة مهر للأنباء، انه نعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء 9 مايو 2023، كوكبةً من شهداء شعبنا من القادة والأطفال والنساء ارتقوا جرّاء العدوان الإسرائيلي الغادر الذي شنه الاحتلال على بيوت الآمنين فجر اليوم، وعلى رأسهم الشهداء القادة في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين.

وأضافت: "أن الغرفة المشتركة إذ تنعى شهداء شعبنا لتحمل العدو المجرم المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة الجبانة، وعلى الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن".

وفجر اليوم، استشهد 13 مواطنًا بينهم ثلاثة من قيادات سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بعد استهداف عدة منازل في غزة ورفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أنّ "إحصائية العدوان على قطاع غزة: ارتقاء 13 شهيدًا، من بينهم 4 اطفال و4 سيدات، وإصابة 20 مواطن بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و7 سيدات.

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