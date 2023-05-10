تنفيذ حكم الإعدام بحق أعضاء أكبر شبكة توزيع الكوكايين في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إعدام 3 أعضاء من عصابة "بنجك"(panjack)، أكبر كارتل لتوزيع الكوكايين في إيران، صباح اليوم الأربعاء، بعد اتخاذ إجراءات قانونية، والتي كانت واحدة من عصابات المخدرات الرئيسية في البلاد.

يذكر انه كان قد تم اعتقال هذه العصابة في أبريل 2014، حيث أعلن قائد شرطة مكافحة المخدرات الإيرانية آنذاك، العميد علي مويدي عن اعتقال 6 أعضاء من عصابة "بنجك" لتوزيع المخدرات.

واعتقل زعيم هذه العصابة، الذي كان يبلغ من العمر 32 عامًا وقت اعتقاله، بعد أن أقام حفلاً بحجة أن أصوله وصلت إلى 40 مليار تومان الايراني.

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