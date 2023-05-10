محطة بوشهر النووية تعود إلى العمل بعد توقف دام 80 یوما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت شركة إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية: إدخال محطة بوشهر للطاقة النووية بنجاح في شبکة إنتاج الكهرباء بعد 80 يومًا من الإصلاحات الدورية وإعادة التزود بالوقود.

و حسب أعلان الشركة: بدء تشغيل محطة بوشهر للطاقة النووية بطاقة 1000 ميغاوات مع کامل طاقتها الإنتاجیة.

محطة بوشهر للطاقة النووية، التي تقع في منطقة تشهد درجات حرارة عالیة، تزود مدينة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة بالكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن محطة بوشهر للطاقة النووية التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1000 ميغاواط، منذ إطلاقها حتى الوصول إلى حد إنتاج 51 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء،أدت دورًا مهمًا في توفير الكهرباء التي تحتاجها البلاد، كما لعبت هذه المحطة دورًا حاسمًا وفعالًا في تجاوز ذروة الصيف وذروة استهلاك الكهرباء في البلاد هذا العام مع استمرار الإنتاج.

في الوقت الحاضر يجري تدشين محطة بوشهر للطاقة النووية على يد خبراء محليين متعهدين، وتعد الجمهورية الإسلامية من بين الدول التي لديها القدرة على تشغيل محطات الطاقة النووية.

ويخضع الأداء الآمن والمضمون للمحطة للإشراف المستمر لهيئات الرقابة المحلية والأجنبية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والجمعية العالمية للمشغلين النوويين (WANO).

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