  1. إيران
  2. السياسة
٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٠:١٣ ص

باقري: أمريكا وجهت ضربة قاتلة لسيادة القانون الدولي بإنسحابها من الإتفاق النووي

باقري: أمريكا وجهت ضربة قاتلة لسيادة القانون الدولي بإنسحابها من الإتفاق النووي

صرح النائب السياسي لوزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني ان الولايات المتحدة وجهت ضربة قاتلة لسيادة القانون على المستوى الدولي، بإنسحابها من الإتفاق النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الذكرى الخامسة لإنسحاب واشنطن من الإتفاق النووي، كتب النائب السياسي لوزير الشؤون الخارجية الإيراني في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تذكير مهم: قبل 5 سنوات، وجهت أمريكا ضربة قاتلة لسيادة القانون على المستوى الدولي بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة(الإتفاق النووي)... منذ ذلك الحين، لم تتمكن أمريكا من التعويض عن هذا العمل غير المشروع".

وتابع: "فيما تستمر إجراءات إيران التعويضية المشروعة في المجال النووي، فإستئناف التنفيذ الكامل للاتفاق، من الممكن إذا أظهر الطرف المنتهك له (والاتحاد الأوروبي) إرادة سياسية حقيقية لإنهاء المفاوضات".

واعتبر علي باقري إزالة العقوبات الفعالة والدائمة، شرطا اساسيا لإستئناف الإتفاق النووي، مؤكدا: "انها لا توجد فرصة دائمة".

/انتهى/

رمز الخبر 1933050

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات