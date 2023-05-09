باقري: أمريكا وجهت ضربة قاتلة لسيادة القانون الدولي بإنسحابها من الإتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الذكرى الخامسة لإنسحاب واشنطن من الإتفاق النووي، كتب النائب السياسي لوزير الشؤون الخارجية الإيراني في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تذكير مهم: قبل 5 سنوات، وجهت أمريكا ضربة قاتلة لسيادة القانون على المستوى الدولي بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة(الإتفاق النووي)... منذ ذلك الحين، لم تتمكن أمريكا من التعويض عن هذا العمل غير المشروع".

وتابع: "فيما تستمر إجراءات إيران التعويضية المشروعة في المجال النووي، فإستئناف التنفيذ الكامل للاتفاق، من الممكن إذا أظهر الطرف المنتهك له (والاتحاد الأوروبي) إرادة سياسية حقيقية لإنهاء المفاوضات".

واعتبر علي باقري إزالة العقوبات الفعالة والدائمة، شرطا اساسيا لإستئناف الإتفاق النووي، مؤكدا: "انها لا توجد فرصة دائمة".

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