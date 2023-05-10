اللواء صفوي: دعم الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية دائم ومستمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون العسكرية اللواء رحيم صفوي، قال في تصريح لقناة المسيرة اليمنية، اليوم الأربعاء، إن قدرة المقاومة في فلسطين، وأيضاً في جبهة المقاومة بشكل عام، وفي لبنان واليمن وإيران، أصبحت أقوى ولا يمكن مقارنتها بالماضي، كما أكد أن دعم الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية دائم ومستمر، وهو جزء منصوص عليه في الدستور.

واعتبر أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق شعاره بإنشاء دولة من النيل إلى الفرات، مؤكداً أن هذا الكيان مهتز وضعيف سياسياً.

وبدوره، أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي فدوي، أن اغتيال قادة المقاومة في فلسطين لن يصب في صالح الصهاينة.

ولفت الأدميرال فدوي إلى أن المقاومة الفلسطينية ستصبح أقوى، قائلاً: "كل قائد فلسطيني ترك خلفه عشرات القادة".

المصدر: المسيرة

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