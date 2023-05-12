وزير الاقتصاد الایراني: العلاقات الاقتصادية بين طهران والرياض مربحة للجمیع دول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اکد وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني "إحسان خاندوزي" علی ان توسع العلاقات الاقتصادية بين إيران والسعودية مربحة للجانبین وتفيد دول المنطقة وقال: بالإضافة إلى البلدين، ستصل فوائدها أيضا إلى جميع دول المنطقة.

وأعلن خاندوزي الذي زار جدة بالمملكة العربية السعودية لحضور الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية(IsDB) على هامش الاجتماع: تقوم سياسة الرئيس الإيراني اية الله ابراهيم رئيسي على تعزيز العلاقات مع دول الجوار.

وأضاف قائلا: لقد حققنا إنجازات عظیمة للغاية خلال عام ونصف العام الماضي ونتوقع أن نشهد زيادة في تفاعلات إيران الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول المجاورة.

وأشار خاندوزي إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والسعودية بوساطة دول صديقة سيزيد من فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.

وقال المتحدث الاقتصادي للحكومة الايرانية: نعتقد أن تطوير العلاقات والتفاعلات الاقتصادية بين إيران والسعودية علاقة مربحة للجانبين ولن تصل فوائدها إلى البلدين فحسب بل إلى جميع دول المنطقة.

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