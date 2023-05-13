المقاومة تبدأ بدك المستوطنات...والاحتلال يتحدث عن أضرار مادية في إسدود ونتيفوت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قرابة 100 صاروخ أطلق صوب مستوطنات الغلاف في الضربة الحالية وفقا لإعلام الاحتلال .

وقال الكاتب اليؤور ليفي في صحيفة يديعوت اليوم السبت 13/5/2023 ، ان دفعة الصواريخ التي أطلقتها سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية هي الأثقل منذ بداية الجولة الحالية.

ومن جانبها قالت الإذاعة الإسرائيلية: إن الدفعة الجديدة من الصواريخ غير مسبوقة واستهدفت مناطق بعيدة.

وكانت صفارات الانذار دوت في عسقلان وإسدود وغان يفنه ونتسان ومفطاحيم وافشالوم وديكل.

وضربات المقاومة تأتي بعد بيان مقتضب لسرايا القدس أكدت خلال على نيتها قصف البلدات الصهيونية، وجاهزيتها والمقاومة لمعركة طويلة .

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