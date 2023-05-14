تعيين 'محمد توتونجي' سفیرا جديدا للجمهورية الاسلامية الايرانية في الکویت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه من المقرر أن يعلن عن تعيين «محمد توتونجي» سفيرا جديدا للجمهورية الاسلامية الايرانية في الكويت ليحل محل «محمد ايراني» الذي تولى هذا المنصب في الكويت قبل 5 اعوام.

وقد شغل «توتونجي» في وقت سابق منصب رئيس دائرة الخليج الفارسي في وزارة الخارجية والقائم بالأعمال السابق لسفارة ايران في سلطنة عمان.

وكانت الكويت قد سحبت سفيرها من ايران اثر الاحداث التي طالت السفارة السعودية في مواكبة لها للأخيرة التي سحبت سفيرها من طهران، وقللت مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، فيما عينت الحكومة الكويتية العام الماضي سفيرها الجديد في طهران بعد حوالي 6 اعوام.

وكان وزير الخارجية «حسين امير عبداللهيان» قد اعلن في تصريح تلفزيوني الصيف الماضي أن الكويت حددت سفيرها الجديد في طهران، فيما اعلنت وزارة الخارجية الايرانية موافقتها على السفير الجديد.

الجدير بالذكر أن السفير الكويتي الجديد لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية «بدر عبدالله المنيخ» كان قد التقى في بداية مهمته في طهران وزير الخارجية وسلمه نسخة من اوراق اعتماده العام الماضي.

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