لإحياء طريق الحرير.. وزير الطرق الإيراني يعلن إبرام اتفاقيات في مجال السكك الحديدية في الإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الطرق واعمار المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، قال: خلال زيارتي إلى الإمارات ، عُقدت عدة اجتماعات بشأن الممر (طريق الحرير)، كما تم الإعلان عن قدرات إيران في هذا المجال.

وأضاف: لقد تم أيضًا إبرام اتفاقيات للاستثمار في مجال السكك الحديدية في إيران ، وسنشهد قريبًا اقبال للمستثمرين الأجانب، للاستثمار في البلاد.

وفي الختام أشار وزير الطرق والتنمية العمرانية الإياني إلى أهمية طريق الحرير، قائلاً: "إيران كانت ممرا دوليا في الماضي، وسيتم إحياء طريق الحرير حتى نتمكن من خلال الممرات الدولية من كسب دخل أكثر من خلال النفط ، وهذا الممر سيكون فرصة جيدة لإيران".

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