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١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٧:٥٧ م

لإحياء طريق الحرير.. وزير الطرق الإيراني يعلن إبرام اتفاقيات في مجال السكك الحديدية في الإمارات

لإحياء طريق الحرير.. وزير الطرق الإيراني يعلن إبرام اتفاقيات في مجال السكك الحديدية في الإمارات

وقال وزير الطرق والتنمية العمرانية: سيتم إحياء طريق الحرير ، وهو ممر دولي ، وستصبح إيران قطب الممر الآسيوي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الطرق واعمار المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، قال: خلال زيارتي إلى الإمارات ، عُقدت عدة اجتماعات بشأن الممر (طريق الحرير)، كما تم الإعلان عن قدرات إيران في هذا المجال.

وأضاف: لقد تم أيضًا إبرام اتفاقيات للاستثمار في مجال السكك الحديدية في إيران ، وسنشهد قريبًا اقبال للمستثمرين الأجانب، للاستثمار في البلاد.

وفي الختام أشار وزير الطرق والتنمية العمرانية الإياني إلى أهمية طريق الحرير، قائلاً: "إيران كانت ممرا دوليا في الماضي، وسيتم إحياء طريق الحرير حتى نتمكن من خلال الممرات الدولية من كسب دخل أكثر من خلال النفط ، وهذا الممر سيكون فرصة جيدة لإيران".

/انتهى/

رمز الخبر 1933260

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