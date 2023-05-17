الإمارات ترحب بالتعاون والاستثمار المشترك مع ايران في مجال السكك الحديدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه أعلن الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية الايرانية "ميعاد صالحي" عن ترحيب الإمارات بالتعاون والاستثمار المشترك مع ايران في مجال السكك الحديدية.

والتقى الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية الايرانية "سيد ميعاد صالحي"، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات الاماراتية "شادي ملك" على هامش مشارکته معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 في الامارات.

واكد ان الجانب الإماراتي رحب بالاستثمار المشترك لمضاعفة مسار بعض محاور السكك الحديدية الايرانية والذي كان محور المفاوضات والمناقشات في هذا اللقاء.

وكتب صالحي على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي:"قمت في يوم الاثنين 15 أيار/مايو بزيارة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 وذلك بحضور وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني "مهرداد بذرباش" وعدد من مستشاريه.

واضاف: أن وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني قد أشار في كلمته التي القاها في هذا الحدث بأن إيران ونظراً لتمتعها بمستوى عالٍ من الخبرة والمعرفة في مجال تصميم وبناء مشاريع السكك الحديدية يمكنها التعاون في تطوير السكك الحديدية في دول المنطقة عبر تصديرها الخدمات الفنية والهندسية ومشاركة الشركات الإيرانية في بناء مشاريع السكك الحديدية في المنطقة.

وأضاف صالحي انه وعلى هامش هذا الحدث التقى الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات الاماراتية "شادي ملك" وناقش معه ممرات السكك الحديدية الإيرانية التي يمكن لدولة الإمارات استخدامها في النقل المشترك للبضائع المصدرة أو المستوردة.

كما أشار صالحي الى ان في هذا اللقاء تطرق الجانبان الى موضوع الاستثمار المشترك بين إيران والإمارات لمضاعفة المحاور التي تحتاجها هذه الدولة لنقل شحنتها الدولية عبر إيران ، الأمر الذي رحب به الجانب الإماراتي.

وخلال زيارته معرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية، تفقد صالحي غرف العديد من الشركات العالمية العاملة في صناعة السكك الحديدية بما في ذلك شركتي Alstom & Siemens .

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