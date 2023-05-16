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١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٤:٠٠ م

بعد انتهاء زيارته للإمارات؛

وزير الطرق الإيراني يؤكد على احياء طريق الحرير الدولي

وزير الطرق الإيراني يؤكد على احياء طريق الحرير الدولي

اكد وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني "مهرداد بذرباش"، على ضرورة احياء "طريق الحرير"، قائلا انه سيتم احياء هذا الطريق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح بذرباش في تغريدة له عبر تويتر اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء زيارته إلى ابوظبي لحضور "مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023"، ان طريق الحرير سيتم احيائه.

واوضح وزير الطرق الايراني : "خلال مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 الدولي في ابوظبي، توصلنا الى اتفاقات جيدة في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية وتعاون الشركات الايرانية لتحقيق مشاريع السكك الحديدية في بلدان المنطقة، وايضا استقطاب الشركات الاستثمارية والمالية من دول الجوار للمساهمة في المشاريع السككية والموانئ داخل البلاد".

يذكر ان وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني، غادر ابوظبي صباح اليوم الثلاثاء متجها الى العاصمة طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1933279

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