الرئيس الإيراني يزور معرض طهران الدولي للكتاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام رئيس الجمهورية بزيارة معرض طهران الدولي للكتاب الرابع والثلاثين صباح اليوم (16 مايو).

وتفقد السيد ابراهيم رئيسي خلال زيارته لمعرض الكتاب الذي يقام في مصلى الامام الخميني في طهران، عن غرف دور النشر المختلفة، وناقش مع أصحاب الغرف أحدث كتب منشوراتهم.

واطلع رئيس الجمهورية في هذه الزيارة على اهم التحديات والمشاكل الموجودة في مجال النشر وسوق الكتاب.

سيستمر معرض طهران الدولي للكتاب الرابع والثلاثين ، الذي بدأ بمشاركة 2800 ناشر اعتبارًا من 10 مايو، حتى 20 مايو وسيستقبل المهتمين بالثقافة والكتب.

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