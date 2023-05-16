20 عملًا مقاومًا بالضَّفة المحتلَّة خلال 24 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح المركز الفلسطيني للإعلام (مؤاتي) ، وقوع 4 عمليات إطلاق نار ، وعملية التعامل مع اعتداءات المستوطنين ، وتدمير مركبتين تابعتين للمستوطنين ، واندلاع مواجهات في 12 نقطة في مناطق مختلفة من المحتل. الضفة الغربية".

وأفاد المركز أن المواطنين ردوا على اعتداءات المستوطنين في قرية المغير في مدينة رام الله ، حيث رشقوهم بالحجارة وتدمير آلياتهم ، إضافة إلى اندلاع المواجهات في قرى "عرورة". و "النبي صالح" في المدينة.

وفتح مقاتلو المقاومة نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه قوات الاحتلال في بلدة "السيلا الحارثية" بريف جنين المحتلة ، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في البلدة.

واشتبك مقاتلو المقاومة في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال ، خلال اقتحام مخيم "عسكر" والمساكن الشعبية في نابلس المحتلة ، إضافة إلى عملية إطلاق نار منفصلة باتجاه قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك.

وذكر مركز "موتي" أن المواطنين رشقوا بالحجارة المستوطنين في بلدة "هوفارا" ودمروا سياراتهم ، خلال عملية إطلاق النار على قوات الاحتلال في مخيم "عسكر" ، واندلعت الاشتباكات ورشق الحجارة. في المخيم.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم وبلدة "عزون" شرقي قلقيلية ، وتعرض المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم بالحجارة.

واستشهاد البلدة القديمة في مدينة الخليل ، واشتباكات بين المواطنين وقوات الاحتلال ، واندلاع مواجهات مماثلة في "بيت كحل" و "بيت عمرو" بالمدينة.

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