سوريا تجدد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني فی الذكرى الـ 75 للنكبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة لها على موقع تويتر: بمناسبة مرور 75 عاماً على ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، تحيي سورية صمود الشعب الفلسطيني المقاوم في وجه آلة القتل والإرهاب الإسرائيلية، والتي لم ولن يكون صمود أهل غزة مؤخراً آخرها.

وأضافت الخارجية: سورية تدعو المجتمع الدولي والدول الداعمة لهذا الكيان المحتل إلى تحمل مسؤولياتهم في إدانة وإيقاف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته الإجرامية على المواطنين الفلسطينيين الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ، ومحاسبة مرتكبيها.

وتابعت الخارجية: سورية تجدد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر: سانا

/انتهى/