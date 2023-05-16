التبادل التجاري بين إيران والهند يبلغ 510 ملايين دولار خلال 3 أشهر

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة التجارة والصناعة الهندية أن إجمالي تجارة هذا البلد مع إيران في الربع الأول من العام الجاري بلغ 510 ملايين دولار.

وفي هذه الفترة ، واجه التبادل التجاري بين إيران والهند انخفاضًا بنسبة 24٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ 678 مليون دولار.

ويعود السبب في انخفاض التجارة بين إيران والهند في الربع الاول من العام 2023 إلى انخفاض صادرات الهند إلى إيران. وشهدت صادرات الهند إلى إيران في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) من هذا العام تراجعا بنسبة 37 في المائة وبلغت 322 مليون دولار. وصدرت الهند ما قيمته 510 ملايين دولار من البضائع إلى إيران في الربع الأول من العام الماضي.

لكن واردات الهند من إيران نمت بنسبة 12٪ في الربع الأول من العام الجاري وبلغت 188 مليون دولار. وفي نفس الفترة من العام الماضي ، صدرت الهند بضائع بقيمة 168 مليون دولار إلى إيران.

وبحسب هذا التقرير ، كان للأرز الحصة الأكبر في صادرات الهند إلى إيران في الربع الأول من هذا العام ، حيث بلغت نسبة الأرز 63٪ من إجمالي صادرات الهند إلى إيران في هذه الفترة. وكانت الفاكهة التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار والشاي بقيمة 10 ملايين دولار ثاني وثالث صادرات الهند إلى إيران على التوالي.

كما تعد المنتجات النفطية أكبر البضائع المستوردة من قبل الهند من إيران في الربع الأول من عام 2023 حيث استوردت الهند 65 مليون دولار من منتجات النفط الإيرانية خلال هذه الفترة. وجاءت الفاكهة والمواد الخام لإنتاج الألوان في المرتبة الثانية بقيمة 46 مليون دولار لكل منهما.

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