إيران تتحول إلى أكبر مصدر لمنتجات الألبان في آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(الفاو)، فإن حصة إيران من إجمالي صادرات الألبان في آسيا خلال عام 2022 كانت 17٪ حيث تحولت إلى أكبر مصدر لمنتجات الألبان في آسيا.

ويضيف هذا التقرير انه بلغ إجمالي صادرات الألبان ومنتجاتها لدول القارة الآسيوية خلال العام الماضي 9 ملايين طن، وكان لإيران حصة كبيرة من هذا الرقم.

وطبقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة، من المتوقع أن تزيد صادرات الألبان الإيرانية إلى 1.592 مليون طن خلال هذا العام(2023).

كما أعلنت منظمة الفاو في تقريرها، ان إيران احتلت كذلك المرتبة 13 بين أكبر منتجي القمح في العالم، والمرتبة 13 من بين أكبر منتجي الأرز، والمرتبة 11 من حيث إنتاج اللحوم في آسيا، فضلاً عن كونها أكبر مصدر لمنتجات الألبان في هذه القارة.

وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن يصل إنتاج إيران من الحبوب إلى 18.8مليونً طنا في عام 2023 وسيكون القمح والأرز والشعير أهم ثلاث حبوب منتجة في إيران هذا العام.

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