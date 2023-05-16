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١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٨:١٣ م

المبعوث التجاري الروسي في إيران: اجتماع اصحاب الشركات الايرانية والروسية خطوة كبيرة لتطوير العلاقات

المبعوث التجاري الروسي في إيران: اجتماع اصحاب الشركات الايرانية والروسية خطوة كبيرة لتطوير العلاقات

أكد المبعوث التجاري الروسي في ايران، ان اجتماع اصحاب الشركات الايرانية والروسية المقام في طهران، خطوة كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية للبلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد المبعوث التجاري الروسي لدى ايران، رستم جيغانشين، في كلمة امام اجتماع اصحاب الشركات الايرانية والروسية، على ان حجم التبادل التجاري بين البلدين اخذ بالنمو عاما بعد عام.

ووصف جيغانشين هذا الاجتماع بانه خطوة كبيرة باتجاه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك حقلي النفط والغاز لدى البلدين.

واضاف "جيغانشين" : ان قادة ايران وروسيا لديهم كامل الاستعداد من اجل تطوير التعاون في هذه المجالات.

ومضى الى القول : ان مساعد رئيس الوزراء الروسي للشؤون الاقتصادية "الكساندر نوفاك"، و وزير النفط الايراني "جواد اوجي"، سيلتقيان اليوم في طهران لاستعراض السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات الثنائية.

وحول الاجتماع التجاري المنعقد بين اصحاب الشركات الايرانية والروسية، اوضح جيغانشين انه يضم اكثر من 50 شركة صغيرة ومتوسطة روسية، حيث يجرى التخطيط بان يتم خلال اجتماعات تخصصية في اطار هذا اللقاء، مناقشة القضايا المتعلقة بصناعات النفط والغاز والبتروكيمياء والقطع الصناعية المستخدمة في قطاع النفط وتصدير التكنولوجيا والخدمات الهندسية والفنية.

/انتهى/

رمز الخبر 1933289

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