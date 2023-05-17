اتفاق إيراني روسي على إستثمار موسكو بـ 6 حقول نفطية في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح أوجي على هامش تفقده المعرض الدولي لصناعة النفط 2023 الذي انطلقت اعماله اليوم الاربعاء، وذلك برفقة مساعد رئيس الوزراء الروسي "الكسندر نوفاك"، أن شركات رائدة روسية وافقت على الاستثمار في تطوير 6 حقول نفط في ايران ما يوفر أرضية ممتاز للتعاون مع هذه الشركات.

من جانبه أكد نوفاك، أن المعرض حدث كبير ووفر للشركات الروسية المشاركة في الفعاليات الحضور في السوق الايرانية.

وأشار أن ايران بلدا غنيا بموارد النفط والغاز لذا فان التعاون الثنائي بين البلدين يشكل أهمية بهذا المجال، داعيا الشركات الروسية والايرانية بايجاد مسار التواصل وابرام العقود.

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