الأسطول رقم 86 لبحرية الجيش الإيراني يعود إلى مياه البلاد +الفيدئو

وأفادت وكالة مهر للـأنباء، انه عاد الأسطول 86 للقوة البحرية للجيش الإيراني إلى المياه الإقليمية لبلادنا صباح اليوم الأربعاء.

كان قد تم إرسال الأسطول 86 التابع لبحرية الجيش ، والذي يُعرف أيضًا باسم الأسطول 360، في مهمة إبحار حول الكرة الأرضية اعتبارًا من 19 سبتمبر 2022.

وتوقف الأسطول البحري رقم 86 للجيش، بعد إرساله في مهمة حول العالم من ميناء "بندر عباس"(جنوب البلاد) ، عند المحطة الأولى في ميناء "مومباي" بالهند، ثم رس في جاكرتا عاصمة إندونيسيا بعد مرورها بخليج "البنغال" ومضيق "مالاغا".

وبعد هذه المحطة، واصل الأسطول طريقه باتجاه بحر جاوة ومر عبر مضيق ماكاسار وبحر سيليبس. ولأول مرة في تاريخ الملاحة العسكرية الإيرانية، دخل الأسطول إلى منطقة المحيط الهادئ الشاسعة والواسعة ومر بها حتى يصل إلى جزر ميكرونيزيا وبولينيزيا ومضيق ماجلان في جنوب القارة الأمريكية وبالعبور من هذا المضيق دخل جنوب المحيط الأطلسي ثم تحركت شمالا مرورا بسواحل تشيلي والأرجنتين وأوروغواي والبرازيل، ورس أخيرًا في ميناء ريو دي جانيرو بالبرازيل ، والذي كان متزامنا مع الذكرى الـ 120 لإقامة العلاقات بين إيران والبرازيل.

بعد توقفه لبضعة أيام في ريو دي جانيرو ، توقف الأسطول 86 من البحرية ، من خلال عبوره المحيط الأطلسي ، في كيب تاون بجنوب إفريقيا ، وتوقف في هذه المدينة لبضعة أيام.

وكان ميناء صلالة في بحر عمان المحطة الأخيرة لمجموعة أسطول رقم 86 قبل الوصول إلى إيران ، وبعد مغادرة رصيف صلالة، تحرك باتجاه بلادنا لترسو أخيرًا في ميناء بندر عباس بعد أن قطعت حوالي 2000 كيلومتر.

يبلغ إجمالي المسار الذي قطعه أسطول 86 للبحرية الإيرانية حوالي 63 ألف كيلومتر ، وقد عبر هذا الأسطول خط الاستواء 4 مرات.

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