الاحتفال بالذكرى الثانية لعودة الأسطول البحري رقم الـ 86

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيم صباح اليوم، في مركز كوثر للمؤتمرات التابع للمنظمة الأيديولوجية السياسية للجيش، حفل إحياء الذكرى السنوية الثانية لعودة الأسطول البحري الـ86، بحضور الرئيس مسعود بزشكيان.

وحضر المراسم اللواء السيد عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش، والعميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع، والأميرال شهرام إيراني قائد القوة البحرية للجيش، والعميد حميد واحدي قائد القوة الجوية للجيش، وفرزانه صادق وزيرة الطرق وبناء المدن، وغلام رضا نوري قزلجه وزير الجهاد الزراعي، ومجموعة من أفراد القوة البحرية وعائلات الشهداء.

/انتهى/