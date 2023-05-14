الأسطول البحري الـ 86 التابع للجيش الإيراني يرسو في صلالة العمانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رسا الأسطول البحري 86 التابع للجيش الإيراني، المكوّن من المدمرة الإيرانية المحليّة الصنع "دنا " والفرقاطة (السفينة اللوجستية) "مكران" في ميناء صلالة العمانية بعد ما قطع مسافة 63 ألف كيلومتر في عرض البحر.

وكان هذا الأسطول توقف بعد إرساله في مهمة حول العالم من بندر عباس عند المحطة الأولى في ميناء مومباي بالهند، ثم رسا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد مروره عبر خليج البنغال ومضيق ملقة.

وبعد هذه المحطة، واصل الأسطول طريقه نحو بحر جاوة وعبر مضيق ماكاسار وبحر سيليبس. وبذلك تدخل الملاحة البحرية العسكرية الايرانية لأول مرة في تاريخها منطقة شاسعة وواسعة من المحيط الهادئ .

وبعد عبور أكبر عرض للمحيط الهادئ ومروراً بجزر ميكرونيزيا وبولينيزيا، تحرك الاسطول البحري 86 بإتجاه مضيق ماجلان في جنوب القارة الأمريكية لتصل الى جنوب المحيط الأطلسي .

وتحرك بعد دخوله جنوب المحيط الأطلسي شمالاً مروراً بسواحل تشيلي والأرجنتين وأوروغواي والبرازيل وبحيث رسا أخيراً في ميناء ريو دي جانيرو في البرازيل والذي تزامن مع الذكرى الـ 120 لإقامة العلاقات بين إيران والبرازيل.

وبعد توقفه لبضعة أيام في ريو دي جانيرو في البرازيل قام الاسطول البحري 86 للجيش الإيراني بعبور المحيط الأطلسي ليرسو في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا. وتوقف في هذه المدينة لبضعة أيام ، وبعد ذلك وخلال رحلة استغرقت حوالي 40 يوماً، رسا هذا الاسطول اليوم في ميناء صلالة بسلطنة عمان.

وتعدّ صلالة المحطة الأخيرة في محطات الأسطول البحري رقم 86 للجيش الايراني قبل ان يعود الى إيران ليرسو أخيراً في بندر عباس بمسافة متبقية تبلغ حوالي الفي كيلومتر.

وحطم الأسطول 86 للجيش الرقم القياسي الإيراني في الملاحة البحرية قاطعاً مسافة 51000 كيلومتر حتى اليوم. حيث تمكّن الأسطول المكون من المدمرة دنا والفرقاطة (السفينة اللوجستية) مكران من تحطيم الرقم القياسي للملاحة البحرية العسكرية الإيرانية بقطع مسافة 51 ألف كيلومتر.

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