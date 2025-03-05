دخول أول شحنة ترانزيت إماراتية إلى أفغانستان عبر السكك الحديد الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الرئيس التنفيذي لاتحاد تطوير السكك الحديدية في أفغانستان "مصطفى رضائي"، أن أول شحنة ترانزيت قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى هرات الافغانية عبر منفذ "شامتيغ" السككي في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرقي ايران).

وأضاف رضائي في تصريح اليوم الأربعاء، أن هذه الشحنة العابرة تضمنت 40 حاوية محملة بالسكر من الإمارات، اضافة الى 6 عربات تحمل الأسمنت من إيران.

ولفت بان هذه الشحنة هي الأولى القادمة من دولة الإمارات وتزن 1200 طن، والتي حمّلت من بندر عباس (في محافظة هرمزكان - جنوب ايران)، ومن ثم دخلت أفغانستان عبر شبكة السكك الحديدية في حدود شامتيغ (شمال شرق).