وزير النفط: صادرات إيران للنفط تضاعفت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حفل افتتاح المعرض الدولي السابع والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في إيران اليوم الأربعاء، قال جواد أوجي: "إن هذا المعرض من أكبر المعارض في الشرق الأوسط والعالم، والذي يزداد ازدهارًا كل عام رغم العقوبات، حيث شارك فيه هذا العام أكثر من 200 شركة أجنبية من 13 دولة في العالم".

وأضاف: "ان عدد الشركات الإيرانية في المعرض يصل إلى 1500 شركة نمت بنسبة 35٪ مقارنة بالعام الماضي، كما زاد استقبال الشركات الأجنبية بنسبة 100٪"، مضيفا: "إن مشاركة للشركات الروسية الواسعة، وكذلك حضور نائب رئيس الوزراء الروسي، الكساندر نوفاك في المعرض يظهرأن إيران وروسيا جادة في تعزيز التعاون وتوسيعه بينهما".

وتابع وزير النفط: |شعار معرض هذا العام هو الإنتاج التكنولوجي والاستهلاك الأمثل، وهو مستوحى من السياسات التي أعلنها قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية"، مردفا: "تمتلك إيران أعلى موارد النفط والغاز في العالم، حيث يبلغ حجم النفط الإيراني القابل للاستخراج 155 مليار برميل واحتياطي الغاز 32 تريليون متر مكعب".

وأكد أوجي: "إن اتجاه الإنتاج في صناعة النفط الإيرانية آخذ في الازدياد بعد تولي الحكومة الحالية مهامها، زالآن زاد إنتاج إيران من النفط والغاز المكثف إلى أكثر من 3 ملايين برميل، وتضاعفت صادرات النفط الإيرانية مقارنة بما كانت في بداية الحكومة".

وقال وزير النفط: "إن إنتاج إيران من الغاز بلغ مليار متر مكعب يوميا، وطاقة إيران للتكرير والبتروكيماويات تصل إلى 2.4 مليون برميل يوميا و 95 مليون طن سنويا على التوالي"، مضيفا: "في العام الماضي وضعنا أكثر من 12 مليار دولار من المشاريع النفطية قيد التشغيل، وأهمها مصفاة جنوب فارس المرحلة 14 بطاقة 50 مليون متر مكعب من الغاز، والمرحلة الثانية من مصفاة نفط عبادان بسعة 210 ألف برميل نفط يومياً ومصفاة الحويزة للغاز لديها القدرة على جمع 250 مليون قدم مكعب من الغاز".

وصرح أوجي: "إن أكثر من 15 مليار دولار من المشاريع النفطية ستدخل حيز التنفيذ هذا العام، وأهمها خطة تطوير المرحلة 11 في بارس الجنوب، والتي لم يتم تشغيلها في السنوات الـ20 الماضية، وسيتم وضعها حيذ التنفيذ في الأشهر الثلاثة القادمة، كما سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من حقل أزاديكان النفطي قريبًا".

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