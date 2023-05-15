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١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٢:٣٩ م

وزير الطرق الإيراني يتوجه إلى ابوظبي بدعوة من وزير الطاقة الاماراتي

وزير الطرق الإيراني يتوجه إلى ابوظبي بدعوة من وزير الطاقة الاماراتي

توجه وزير الطرق واعمار المدن الإيراني مهرداد بذرباش إلى أبوظبي بدعوة من وزير الطاقة والبنية التحتية لدولة الإمارات من أجل الاستفادة من العلاقات بين البلدين كفرصة للتعريف بامكانيات إيران في المنطقة فی مختلف المجالات بما فیها السكك الحديدية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بذرباش الإمارات لها العديد من التبادلات التجارية وهي من بين الدول الثلاث الرئيسية التي لها علاقات تجارية مهمة مع إيران، ونأمل أن يكون هناك تفاعل قيم على مستوى الحكومتين.

واضاف: نحاول مواصلة العلاقات مع الامارات في اطار اللجنة المشتركة ولفت الى ان اليوم تبدأ الدورة الـ 17 لمؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية بمشاركة الجهات المعنية بشؤون النقل ووزراء النقل في المنطقة معتبرا المؤتمر فرصة جيدة لاجراء محادثات ثنائية بين إيران والإمارات.

وصرح: ان زيارته هذه تأتي بدعوة من وزير الطاقة والبنية التحتية لدولة الإمارات وان امكانيات ايران في مجال النقل والموانئ والسكك الحديدية توفر فرصة جيدة للاستثمار فیها.

ويعقد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في الفترة من 15 إلى 16 مايو 2023 باستضافة أبوظبي.

/انتهى/

رمز الخبر 1933246

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