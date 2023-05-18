الرئيس الاسد يصل الى جدة للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل الرئيس السوري بشار الاسد، الى مدينة جدة في السعودية للمشاركة في اعمال الدورة الـ 32 لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وكان في استقبال الرئيس الأسد لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وصالح بن علي التركي أمين محافظة جدة، والوزير المفوض سلمان بن هزاع المطيري رئيس بعثة الشرف، واللواء صالح عواض الجابري مدير شرطة منطقة مكة المكرمة.

وكان الرئيس الأسد تلقى في العاشر من أيار الجاري دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة.

وبدأ صباح اليوم توافد رؤساء وقادة وملوك الدول العربية إلى مدينة جدة للمشاركة بالقمة العربية المقرر عقدها غداً.

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