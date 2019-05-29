الملك المغربي لن يحضر القمة العربية الطارئة في مكة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن موقع "هسبريس" المغربي غير الحكومي ، ان مصادر خاصة كشفت عن عدم مشاركة الملك المغربي، محمد السادس، في القمة العربية الطارئة التي ستعقد في مكة المكرمة اخر الشهر الجاري وأن الأمير رشيد، شقيق محمد السادس، سيمثله في القمة العربية الـ31 في السعودية، والتي دعا إليها الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وقرر المغرب المشاركة فيها.

وأشارت مصادر "هسبريس" إلى أن المغرب "أيد دعوة الملك السعودي لعقد قمة عربية استثنائية، وكان من بين الدول العربية الأولى التي وافقت على عقدها بغض النظر عن بعض الخلافات العابرة التي أثيرت في الفترة الأخيرة بينه وبين دول خليجية".

ووافق المغرب أيضا على المشاركة في القمة الإسلامية التي تحتضرها السعودية يوم الجمعة المقبل، 31 مايو الجاري، برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، التي ستعمل على "بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي".

ولفتت مصادر "هسبريس" إلى أن الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية "تعقد في ظرف خطير لما تشهده بعض الدول الإسلامية الأعضاء من تدخلات في شؤونها الداخلية، والعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى الخروج بموقف عربي موحد مما يروج بشأن صفقة القرن".

ولم يوضح "هسبريس" سبب تغيب الملك محمد السادس عن المشاركة في القمة العربية الطارئة، لكن هذا التطور يأتي تزامنا مع تقارير إعلامية تتحدث عن "أزمة صامتة" بين المغرب والسعودية بسبب خلافات بينهما. /انتهى/.