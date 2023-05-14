الرئيس العراقي يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية في السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، دعوة رسمية لحضور القمة العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين التي تستضيفها مدينة جدة.

وذكرت الرئاسة العراقية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تسلم دعوة رسمية من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين التي تستضيفها مدينة جدة.

وأضاف البيان، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الجمهورية في قصر بغداد، سفير السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري، حيث نقل السفير في مستهل اللقاء، تحيات الملك سلمان الى رئيس الجمهورية وتمنياته للشعب العراقي بدوام التقدم والازدهار.

وحمّل رشيد، السفير السعودي، تحياته وتقديره إلى الملك سلمان وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشكره وتقديره على الدعوة"، متمنياً لـ"الشعب السعودي الشقيق المزيد من التطور والرخاء".

وأكد الرئيس العراقي، "ضرورة انعقاد القمة العربية في الوقت الراهن لمناقشة العديد من المسائل المهمة والعمل على حلّها وتعزيز التعاون المشترك بين دول المنطقة".

وأشار البيان الى أن "اللقاء بحث سير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".

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